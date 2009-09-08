Кириленко: ПР отказывается от предложений по соцстандартам

Партия регионов отказалась от предложения фракции Блока Юлии Тимошенко проголосовать в пакете поступления и расходы в госбюджет с целью повышения социальных стандартов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом на брифинге в Верховной Раде заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Не поддержано Партией регионов. Одно желание – иметь процесс, а не результат. Результата они боятся, ведь какие бы решения не приняли по увеличению социальных стандартов, они будут касаться и конкретной экономики», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

«Полный деструктив. Я даже больше скажу: то, что разговор длился почти два часа, – это маразм», - отметил он.

И.КИРИЛЕНКО добавил, что на предприятиях членов Партии регионов вместо повышения заработной платы происходит сокращение персонала, рабочих мест и заработной платы.

Он сообщил, что Партия регионов также отказалась рассматривать другие конструктивные предложения по увеличению минимальной зарплаты.

«Ничего не проходит, ничего!», - возмутился И.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции БЮТ отметил, что есть три реальных источника поступлений в госбюджет, с помощью которых можно увеличить социальные расходы.

«Перераспределить в бюджете то, что есть. У кого-то надо отнять, чтобы сюда добавить, а отнять две самые большие статьи: здравоохранение и образование. И вы прекрасно знаете, что там нечего отнимать», - сказал он.

«Второй источник – проголосовать, что это эмиссионные средства Национального банка, то есть мы голосуем, что это печатный станок», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

«И третье – это действительно искать источники. И мы предложили реальный путь – искать источники. Перераспределить в стране потоки денег. Действительно, есть реальные возможности, пусть небольшие, пусть не те, что хочется, но их можно еще поискать», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

«Ничего не прошло. Дошло до обид. Мы дальше отказались присутствовать при этом маразме», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, на заседании Согласительного совета руководства Верховной Рады и лидеров фракции не достигнут компромисс относительно сегодняшней работы парламента.

Представители фракции Партии регионов настаивали на необходимости рассмотрения в первоочередном порядке законопроектов, касающихся повышения социальных стандартов.

В то же время народные депутаты от БЮТ настаивали на том, чтобы решения о повышении социальных стандартов принимались только в пакете с законопроектами, которые будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет.