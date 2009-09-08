Банк «Финансы и Кредит» привлек 7,94 млн.долл. на условиях субдолга

Банк «Финансы и Кредит» подписал договор с Vorskla Steel Holdings Limited о привлечении средств в объеме 7,94 млн. долл. на условиях субординированного долга.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, срок привлечения средств – 7 лет, процентная ставка составляет 8,4%.

По данным пресс-службы банка, в настоящее время проводится процедура регистрации субординированного долга в Национальном банке Украины, которую планируется завершить до конца текущего месяца.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году и сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2009 года активы банка составляли 17,590 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 15,495 млрд. грн., обязательства – 15,301 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн., собственный капитал – 2,289 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 187 млн. грн. против 98 млн. грн. прибыли годом ранее.

По состоянию на 1 июля 2009 года основными акционерами банка являлись АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88% и ОАО «Киевмедпрепарат Украина» (3,01%).

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.