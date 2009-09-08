Народным депутатам за сегодня не заплатят

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что народные депутаты не получат зарплату за сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Уточняющий вопрос журналистов, получит ли он сам зарплату, В.ЛИТВИН назвал странным.

«Как бы я выглядел, если бы 449 депутатов не получили, а 450-й, то есть я, ваш покорный слуга, получил бы заработную плату?», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН заметил: «Меня очень сильно критикуют, называют мое решение (распоряжение о невыплате зарплаты депутатам в случае блокирования работы парламента – УНИАН) неправильным».

Он отметил, что это решение может быть отменено лишь решением Верховной Рады Украины или решением суда.

По словам В.ЛИТВИНА, когда ему говорят, что он нарушает Регламент ВР, он рекомендует этим народным депутатам не нарушать Конституцию Украины, законы и Регламент ВР, блокируя работу парламента.