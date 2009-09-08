Россия пока не готова дать Украине кредит

Россия пока не рассматривает возможность предоставления кредита Украине.

Как сообщает РБК, об этом заявил сегодня вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

"Украина в свое время обратилась к нам с просьбой о кредите", - напомнил А.КУДРИН. Вместе с тем, по его словам, возможность предоставления Россией кредита Украине не отменена, но пока не рассматривается, сказал министр, добавив, что все это требует дополнительных переговоров.

"Мы стоим на позиции, что кредит должен быть предоставлен МВФ", - заключил он.