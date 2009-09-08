Президент против решения Кабмина о налоге на прибыль

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №717/2009 приостановил действие постановление правительства, которым ужесточались условия учета курсовых разниц при расчете налога на прибыль.

Текст Указа «Об остановке действия постановления Кабинета министров Украины от 26 августа 2009 года № 895» обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №895 «Об урегулировании некоторых вопросов администрирования налога на прибыль» от 26 августа 2009 года, суммы отрицательного значения налога на прибыль, полученного от пересчета задолженности в иностранной валюте, относятся к валовым затратам лишь в случае погашения задолженности.

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) в своем разъяснении к правительственному циркуляру указывала на то, что данную норму предприятия должны учитывать уже при составлении декларации по налогу на прибыль за девять месяцев 2009 года.

«В результате девальвации национальной валюты плательщики налога на прибыль на протяжении 2008 года отнесли в состав валовых расходов убытки в виде отрицательной курсовой разницы, в том числе по непогашенным кредитам, в сумме приблизительно 25 млрд. грн., что приведет к потерям бюджета по налогу на прибыль в сумме около 1,5 млрд. грн.», – сказано в разъяснении ГНАУ.

Партнер, руководитель налогово-юридического отдела компании Ernst & Young Владимир КОТЕНКО в комментарии УНИАН заявил, что постановление правительства противоречит действующему законодательству, в частности, Закону Украины «О налогообложении прибыли предприятий», а также существенно ограничивает гарантированные законом права налогоплательщиков.