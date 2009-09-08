Против должностных лиц НБУ возбудят уголовные дела?

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о наличии фактов для возбуждения уголовных дел против высших должностных лиц Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Согласно рапортам моих подчиненных по уголовным делам, которые расследуются МВД Украины, выявлены серьезные факты, которые могут быть использованы для привлечения к ответственности при согласии Генеральной прокуратуры высших должностных лиц Национального банка Украины», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В тоже время министр не конкретизировал такие факты, отметив лишь, что в настоящее время в МВД находятся в производстве уголовные дела по фактам разворовывания средств коммерческими банками при содействии должностных лиц Нацбанка, по фактам финансового мошенничества в процессе рефинансирования коммерческих банков, а также про признакам финансового мошенничества во время валютных аукционов.

«Кроме того, у нас есть достоверные факты о конкретных действиях конкретных должностных лиц высшего руководства Национального банка в ходе всех этих финансовых афер», - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО навести порядок в Национальном банке Украины.

«Либо они стабилизируют курс валюты, прекращают грабеж населения, ничем не подтвержденный с финансовой точки зрения, либо – пора сушить сухари», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Политика Национального банка, в общем-то, требует тишины. Но, к сожалению, в последнее время в этой тишине происходят массовые злоупотребления, разворовывание средств исчисляется уже сотнями миллионов. Мне кажется, пришло время разорвать эту тишину и сказать следующее: «Пользуясь полной поддержкой Президента Украины, фактически статусом неприкосновенности со стороны других государственных структур, руководство Национального банка Украины покрывает и допускает служебные злоупотребления и организацию финансовых махинаций в коммерческих банках. Второе – более важное. У меня создается впечатление, что валютный курс становится не столько финансовым показателем, сколько политической технологией для дестабилизации политической ситуации в Украине по сценарию Секретариата Президента», - заявил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что Генеральная прокуратура Украины по материалам Министерства внутренних дел Украины возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году юридическим лицам кредитов. Также министр заявил, что Управление по борьбе с организованной преступностью столичной милиции проводит доследственное расследование по фактам финансовых злоупотреблений на сумму 2 млрд. грн. в «Родовид Банке».