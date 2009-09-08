Реальная зарплата за январь-июнь уменьшилась на 10%

Счетная палата Украины (СПУ) заявляет, что реальный жизненный уровень населения снижается. Реальная заработная плата за январь-июнь 2009 года уменьшилась на 10,1%, что является наихудшим показателем за этот период с 1999 года.

Как сообщается на сайте СПУ, Коллегия Счетной палаты Украины отмечает, что учтенный при утверждении государственного бюджета уровень инфляции в размере 9,5% является заниженным. За первое полугодие текущего года потребительские цены выросли на 8,6%. Согласно экспертной оценке Счетной палаты, до конца текущего года рост цен на потребительском рынке превысит 15%.

Имеющиеся инфляционные процессы привели к реальному снижению основных государственных социальных гарантий, а следовательно, к падению жизненного уровня.

Согласно статье 55 закона о государственном бюджете, минимальная заработная плата в январе текущего года составляла 605 грн., в июне - 625 гривен. По сравнению с январем, ее размер номинально повысился на 3,3%., однако в реальном исчислении, с учетом инфляции, он снизился на 4,9%, отмечает СПУ.

В соответствии со статьей 54 закона о государственном бюджете, минимальный размер пенсии по возрасту в январе составлял 498 грн., а в июне, с учетом норм постановления Кабинета министров Украины от 11.03.2009 №198 "Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан", - 505,5 гривни. Таким образом, минимальная пенсия номинально выросла на 1,5%, тогда как реально она снизилась на 6,5%.

В то же время в условиях "замораживания" размера прожиточного минимума, фактически, на уровне октября прошлого года (626 грн.) с учетом инфляции за последние девять месяцев этот показатель реально снизился почти на 15%. При этом фактические размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц и лиц, утративших трудоспособность, в июне составляли, соответственно, 887 и 659 грн., что превысило установленные законом о государственном бюджете размеры на 262 и 153,5 гривни. Заработную плату, ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в июне начислено почти 3 млн. работникам.

Кроме того, отмечает СПУ, снижение производственной активности привело к ухудшению ситуации на рынке труда. Количество незанятых граждан, которые находились на учете государственной службы занятости, в июне текущего года составило 671 тыс., или 9 человек на 1 свободное рабочее место или вакантную должность, тогда как в июне прошлого года эти показатели, соответственно, составляли 555 тыс. и 3 человека. При этом выросли объемы вынужденной неполной занятости. В отчетном периоде текущего года количество работников, которые трудились в режиме сокращенного рабочего дня (недели) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 5,5 раз, а количество работников, которые находились в административных отпусках, соответственно, втрое, говорится в сообщении Счетной палаты.