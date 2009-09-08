Экономика Украины откатилась на 5 лет назад

Уровень "тенизации" экономики Украины достиг почти 40% валового внутреннего продукта. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на данные Счетной палаты Украины.

Там отмечают, что в условиях отсутствия открытой статистики, экспертная оценка Счетной палаты засвидетельствовала снижение реального валового внутреннего продукта на 19,7%.

"Правительственный годовой прогноз относительно прироста реального ВВП является нереальным, что приведет к недополучению запланированных доходов в сумме более 20 млрд. грн. Относительно 1990 года индекс реального ВВП составлял 59,5%. Это означает, что экономика государства оказалась на уровне 2004 года", - отмечается в сообщении.

В частности, объемы промышленного производства уменьшились на 31,1%, что, в первую очередь, связано со снижением выпуска продукции металлургии и машиностроения.

Экономический спад привел к снижению финансовой возможности налогоплательщиков. Финансовый результат уменьшился на 44 млрд. грн., или более чем в пять раз, отмечают в Счетной палате.

"В то же время угрожающие объемы приобрела "теневая" экономика. Согласно экспертной оценке Счетной палаты, уровень "тенизации" экономики достиг почти 40% валового внутреннего продукта, что превышает пороговое значение макроэкономической безопасности страны", - подчеркивается в сообщении.

В первом полугодии текущего года стоимостные объемы импорта товаров снизились более чем вдвое, или на 22,5 млрд. долл., до 19,5 млрд. долларов.

Экспорт товаров, соответственно, сократился на 46,2%, или на 15,2 млрд. долл., до 17,7 млрд. долларов.

По экспертной оценке Счетной палаты, потери государственного бюджета от сокращения объемов экспорта и импорта товаров и услуг по сравнению с прогнозом превысили 17 млрд. грн.

Отрицательное сальдо финансового счета платежного баланса составляло 6,6 млрд. долл. по сравнению с его положительным значением в январе-июне прошлого года – 9,3 млрд. дол. Его формирование, в частности, обусловили низкие объемы притока иностранных инвестиций, которые составили лишь треть показателя за январь-июнь прошлого года, или 2,1 млрд. долл.

В целом, отрицательное сальдо платежного баланса в сумме 7,3 млрд. долл. превысило прогнозируемый на год объем (7,1 млрд. долл.), и является фактором ослабления обменного курса гривни, отмечает пресс-служба Счетной палаты.