Порядок администрирования НДС останется прежним

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие распоряжений правительства, которые изменяли порядок администрирования налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на пресс-конференции во вторник.

Речь идет о распоряжениях Кабинета министров Украины №757-р от 1 июля 2009 “Некоторые вопросы администрирования налогов, сборов (обязательных платежей)” года и “Об урегулировании некоторых вопросов администрирования налога на добавленную стоимость” № 838-р от 17 июля 2009 года.

По словам А.ШЛАПАКА, Президент считает, что данные нормативные акты не соответствуют действующему законодательству Украины.

В распоряжениях правительство прописало норму, согласно которой суммы могли быть зачислены в налоговый кредит по НДС лишь в том отчетном периоде, в котором возникают налоговые обязательства. Документами также ограничивалось право на коррекцию налоговой декларации на протяжении двух месяцев с даты наступления предельного срока предоставления соответствующей декларации.

Правительство также предусмотрело возможность проведения обязательных внеплановых проверок при участии налоговой милиции в случае коррекции показателей декларации более чем на 10% общей суммы налоговых обязательств или налогового кредита и т.д.