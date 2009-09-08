Cтабилизация гривни за счет резервов возможна ненадолго

Cтабилизация гривни за счет активного использования золотовалютных резервов возможна только в краткосрочной перспективе.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий ГЛАДКЫЙ.

По его словам, такой вывод можно сделать из вчерашнего заявления главы Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА относительно выделения средств из золотовалютных резервов на поддержание курса гривни.

Как отметил В.ГЛАДКЫЙ, Нацбанк будет «сжигать» золотовалютные запасы в течение приблизительно 2 месяцев, после чего «отпустит» курс гривни, и к концу года процесс девальвации еще больше ускорится.

Эксперт считает, что сегодня Нацбанк понимает, что риски, связанные со «скачками» доллара, достаточно велики как для банковского рынка, так и в плане возврата внешних долгов, поскольку с увеличением курса доллара, стоимость их обслуживания для Украины также увеличивается.

В то же время, он отметил, что введение валютных аукционов для продажи валюты со стороны НБУ будет иметь позитивный эффект, поскольку будет исключен элемент спекуляций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в сентябре текущего года может направить около 1 млрд. долл. золотовалютных резервов на поддержание курса гривни. Об этом заявил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

При этом он сообщил, что с 8 сентября Нацбанк переходит на новую систему осуществления своих интервенций путем проведения аукционов.

«В первую очередь будут удовлетворяться заявки по наивысшей цене», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.