Яценюк: Рост экономики может начаться в 2011 г

В случае применения действенных мер уже в 2011 году может начаться рост экономики Украины, сказал народный депутат, лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что причиной кризисной ситуации в государстве является “в первую очередь слабая экономика, созданная как правительством, так и Президентом”.

По его словам, «единственный рецепт выхода из любого экономического кризиса, а тем более, из такого затяжного и сложного, куда попала Украина, – работающая экономика”. “Больше нет рецептов, никаких”, - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «национальная валюта не может быть сильной в слабой экономике”, поскольку это “взаимосвязанные вещи». По его словам, для выхода из кризиса также нужна “соответствующая политика Центрального банка”.

Он отметил, что “напечатанные НБУ деньги и кредиты Международного валютного фонда должны работать на кредитование реального сектора”.

Лидер “Фронта перемен” заметил, что «с сентября прошлого года НБУ напечатал свыше 180 миллиардов гривен”. По его словам, сегодня украинская экономика живет фактически за счет “двух источников: печатный станок Национального банка Украины и кредит Международного валютного фонда”.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, Центральный банк обязан вместе с банковской системой начать процесс кредитования. “И та эмиссия, которая была, к сожалению, большей частью пошла на спекуляции на валютном рынке, а должна пойти на производство, на строительство, на кредитование реального сектора экономики», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что одним из основных источников поступлений в реальный сектор экономики является привлечение средств населения. По его словам, для этого необходимо возобновить доверие к банковской системе.

Он также подчеркнул необходимость “остановить скачки на валютном рынке”. “Мы должны показать людям, что есть хотя бы какая-то прогнозируемость валютного курса, а для этого правительству необходимо осуществлять реальную бюджетную политику”, - сказал он. По его словам, “бюджет должен быть реальным, он не может быть фиктивным”, то есть формироваться “за счет дутых доходов”.

А.ЯЦЕНЮК также подчеркнул необходимость ограничения Нацбанком валютных спекуляций. «Центральный банк может и имеет право сегодня ограничить все валютные спекуляции и фактически довести ситуацию, чтобы курс валюты прогнозировался», - сказал он.

Лидер “Фронта перемен” отметил: “Политика Центрального банка и правительства должна быть прогнозируемая на валютном рынке”, поскольку “это вернет доверие и возобновит кредитование».

По его словам, для достижения этой цели должны совместно действовать все политические силы, Президент и правительство.

Гривня, по его словам, не должна быть предметом политического торга перед президентской кампанией, как это происходит сейчас: «После меня – хоть потоп».

Лидер “Фронта перемен” подчеркнул, что для стабилизации ситуации в Украине в первую очередь необходима новая индустриализация, то есть “стране нужна эра новых заводов, нового производства, новой инфраструктуры и нового строительства”.

А.ЯЦЕНЮК прогнозирует, что при таких обстоятельствах 2010 год «в лучшем случае» может стать “годом стабилизации падения”, а 2011-2012 гг. “могут стать годами роста”.

«Я не исключаю, что в 2010 году могут появиться первые признаки того, что экономика растет, – 2-3%”, - сказал он и напомнил, что на сегодня падение составило 30%.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, “она так низко упала, что даже одно работающее предприятие уже даст возможность показывать достижения на ниве украинской экономики”.