Уровень «теневой» экономики в Украине достиг 40% ВВП

По расчетам Счетной палаты Украины (СП), уровень «теневой» экономики в стране приобретает угрожающие объемы и составляет 40% валового внутреннего продукта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

«Согласно экспертной оценке Счетной палаты, уровень «тенизации» экономики достиг почти 40% валового внутреннего продукта, что превышает пороговое значение макроэкономической безопасности страны», - говорится в сообщении.

По оценкам СП, в первом полугодии т.г. снижение реального валового внутреннего продукта составило 19,7%. «Следовательно, правительственный годовой прогноз относительно прироста реального ВВП, учтенный при утверждении Государственного бюджета, является нереальным, что приведет к недополучению запланированных доходов в сумме свыше 20 млрд. грн. Относительно 1990 года индекс реального ВВП составлял 59,5%. Это значит, что экономика государства оказалось на уровне 2004 года», - говорится в сообщении.

В СП отмечают, что экономический спад привел к снижению финансовой возможности налогоплательщиков. Финансовый результат от обычной деятельности к налогообложению за январь-май текущего года, сравнительно с соответствующим периодом в прошлом году, уменьшился на 44 млрд. грн., или больше чем в пять раз.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.