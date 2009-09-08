ЮНКТАД предлагают ввести новую мировую валюту

Специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предлагают ввести новую ключевую мировую валюту, которая станет альтернативой пошатнувшемуся в результате текущего мирового экономического кризиса доллару США в рамках реформирования мировой финальной системы, говорится в опубликованном во вторник "Докладе о международной торговле и развитии за 2009 год", сообщает РИА Новости..

По мнению экспертов, страны-члены ООН должны договориться о создании мирового центрального банка, который будет производить эмиссию новой валюты, а также следить за колебаниями обменных курсов стран, кредитные позиции которых будут представлены в банке.

При этом новая валютно-кредитная система должна базироваться на многосторонних соглашениях, регулирующих управление валютными курсами. Только так можно будет добиться устранения нестабильности финансовых рынков, подрывающей, в свою очередь, другие сферы экономики, говорится в докладе.

Также специалисты ЮНКТАД отмечают необходимость кардинального оздоровления мировых финансов и создания валютно-кредитной системы, в которой будут устранены слабые места существующей Ямайской системы, в частности, зависимость от политики национальных центральных банков, не учитывающей приоритеты развития мировой экономики, несовершенство системы регулирования государственных долгов, а также различные виды ограничений, установленных МВФ.

"Текущий кризис доказывает, что свобода финансовых рынков не приводит к оптимальным социальным и макроэкономическим результатам. Следовательно, необходимо фундаментально пересмотреть баланс между частным сектором и государством", - пишут авторы доклада, добавляя, что роль государственного регулирования в новой финансовой системе должна быть более значимой.

Ранее Россия, Китай и Индия уже выступали с предложениями о создании единой мировой резервной валюты.