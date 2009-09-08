Валютный аукцион НБУ от 8 сентября

Національний банк України 8 вересня 2009 року провів валютний аукціон без обмежень мети продажу іноземної валюти.

Всього на валютному аукціоні було продано – 63 727 тис. доларів США наступним 12 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АТ "ЄВРОГАЗБАНК", АТ "Укрексімбанк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, Міжнародний Інвестиційний Банк, ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Середньозважений курс продажу валюти становив 8.3223 грн. за 1 доллар США.