Минфин разместил ОВГЗ на 445 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 7 сентября, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 445 млн. 213 тыс. 528 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном сегодня на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 275 млн. 421 тыс. 570 грн. с доходностью на уровне 21,88% годовых и погашением 10 марта 2010 г.; 10 тыс. облигаций на сумму 80 млн. 185 тыс. грн. с уровнем доходности 22% годовых и погашением 14 июля 2010 г.; а также 5 тыс. облигаций на сумму 89 млн. 606 тыс. 958 грн. с уровнем доходности 23% годовых и погашением 27 апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. (без учета бумаг, выпущенных правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.).