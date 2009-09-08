Курсы валют НБУ на 9 сентября

Официальный курс НБУ на 09.09.09100 USD США – 799.7000 (на 8 сентября – 799.5000) 100 EUR – 1157.4058 (на 8 сентября – 1145.6835) 10 RUR – 2.5488 (на 8 сентября – 2.5438) Учетные курсы банковских металлов на 09.09.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 80329.87 (на 8 сентября – 79370.36) 961 XAG 10 Серебро – 1339.50 (на 8 сентября – 1295.99) 962 XPT 10 Платина – 101881.78 (на 8 сентября – 100976.85) 964 XPD 10 Палладий-23591.15 (на 8 сентября-23345.40)

Официальный курс НБУ на 09.09.09 100 USD США – 799.7000 (на 8 сентября – 799.5000) 100 EUR – 1157.4058 (на 8 сентября – 1145.6835) 10 RUR – 2.5488 (на 8 сентября – 2.5438) Учетные курсы банковских металлов на 09.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 80329.87 (на 8 сентября – 79370.36) 961 XAG 10 Серебро – 1339.50 (на 8 сентября – 1295.99) 962 XPT 10 Платина – 101881.78 (на 8 сентября – 100976.85) 964 XPD 10 Палладий-23591.15 (на 8 сентября-23345.40)

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