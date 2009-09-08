Цена золота приближается к историческому максимуму

Золото на мировых рынках пробило психологически важный рубеж в 1000 долл. за унцию при поддержке слабого доллара, и некоторые аналитики предсказывают возврат к историческому максимуму в 1030,80 долл. за унцию, достигнутому в прошлом году, сообщает Reuters.

В 13:25 по киевскому времени золото стоило 1004,55 долл. за унцию по сравнению с 993,85 долл. при закрытии торгов в понедельник, ранее достигнув 1007,45 долл. - высшей точки с марта 2008 года. Декабрьские фьючерсы в Нью-Йорке подорожали на 9,80 долл. - до 1006,50 долл. за унцию, ранее достигнув 1009,40 долл.

"Доллар слабеет, но я бы объяснил этот рост прежде всего техническими причинами. С технической точки зрения все ждали такого роста", - сказал аналитик Standard Bank. Но наблюдатели не уверены в устойчивости нынешнего роста.

"Мы не уверены, что для устойчивого ралли есть все условия", - сказал аналитик UBS.