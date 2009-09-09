Евро преодолел отметку в 1,45 доллара
08:13, 09 сентября 2009Финансы
0
Впервые с декабря 2008 года
Курс европейской валюты в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник, 8 сентября, впервые с 18 декабря 2008 года преодолел отметку в 1,45 доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
По данным агентства, в ходе торгов курс европейской валюты достиг 1,4507 доллара
Ранее во вторник евро продолжил рост к доллару на решении лондонской встречи финансовой "двадцатки" (G20) не прекращать реализацию антикризисных мер.
В ходе утренних торгов в Германии курс евро составлял 1,4392 доллара по сравнению с 1,4330 доллара вечером в понедельник в США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter