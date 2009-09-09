Евро преодолел отметку в 1,45 доллара

Курс европейской валюты в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник, 8 сентября, впервые с 18 декабря 2008 года преодолел отметку в 1,45 доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, в ходе торгов курс европейской валюты достиг 1,4507 доллара

Ранее во вторник евро продолжил рост к доллару на решении лондонской встречи финансовой "двадцатки" (G20) не прекращать реализацию антикризисных мер.

В ходе утренних торгов в Германии курс евро составлял 1,4392 доллара по сравнению с 1,4330 доллара вечером в понедельник в США.