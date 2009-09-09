Кабмин перенес сроки утверждения макропоказателей бюджета-2010

Кабинет министров Украины на завтрашнем заседании не будет рассматривать вопрос об утверждении макропоказателей Государственного бюджета на 2010 год, а намерен утвердить их на внеочередном заседании КМУ на этой неделе.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

«На заседании 9 сентября мы не будем рассматривать вопрос о макропоказателях, а рассмотрим его на внеочередном заседании на этой неделе и сразу же утвердим проект бюджета на 2010 год,» – сказал собеседник УНИАН.

Как сообщалось, раньше ожидалось, что на заседании 9 сентября правительство утвердит макропоказатели Госбюджета на 2010 год, а 12 сентября – проект бюджета в целом, с тем, чтобы до 15 сентября внести его на рассмотрение парламента.