Швейцария намерена укрепить отношения с Россией

Швейцария рассчитывает укрепить отношения с Россией во многих областях. Такое намерение глава Швейцарской Конфедерации Ханс-Рудольф Мерц высказал в интервью ИТАР-ТАСС в преддверии государственного визита в Берн президента РФ Дмитрия Медведева. Как подчеркнул швейцарский руководитель, он связывает большие ожидания с двусторонними переговорами на высшем уровне, предстоящими в этом месяце, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По словам Мерца, в Швейцарии, как правило, проводится только один государственный визит в год, и в этом году было решено придать этот статус именно визиту российского лидера. "Хорошие отношения с Россией очень важны для Швейцарии, - сказал президент Конфедерации. - Мы ожидаем, что наши связи будут укрепляться". В Берне приветствуют регулярный диалог по линии внешнеполитических ведомств, видят много других сфер сотрудничества.

Президент напомнил об общих страницах в истории государств. Так, на швейцарской земле хранят память о подвиге Суворова, совершившего со своими войсками знаменитый переход через Альпы. Первый глава конфедерации Сезар-Фредерик Лагарп был в молодости воспитателем будущего российского императора Александра I и сохранил с ним доверительные отношения на многие годы. В Швейцарии жили и работали известные российские писатели, философы, политические деятели.

Мосты между двумя странами, взаимное притяжение существовали во все времена, но современная эпоха глобализации, отметил глава Конфедерации, создает новые предпосылки для углубления связей практически во всех областях. Ханс-Рудольф Мерц указал, в частности, на сферу высоких технологий. Швейцария инвестирует не менее 6 проц ВНП в технические новации и будет делать ставку на их развитие в предстоящие годы.

Страна намерена также активно взаимодействовать в преодолении глобального экономического кризиса, подчеркнул президент. Швейцария рассчитывает сохранить свою развитую банковскую систему, не отказываясь от принципа конфиденциальности.

В стране привержены и другой традиции - нейтралитету. Этот выбор "продиктован историческим опытом". Он обеспечивается, в частности, наличием сильной армии, в которой обязано пройти службу все мужское население. "Но это армия обороны", - подчеркнул Ханс-Рудольф Мерц.

Нейтралитет отнюдь не препятствует активному участию в ведущих институтах мирового сообщества. "Мы не участвуем в Евросоюзе, но представлены в большинстве других международных экономических организаций", - отметил он.

Несущей основой четырехъязычной конфедерации сегодня являются 26 кантонов, имеющие широкий круг полномочий в области сбора налогов, организации школьного образования. Большие права регионов дополняются практикой вынесения на референдум наиболее важных вопросов. В современной истории страны всенародные опросы проводились более 200 раз. "Эта структура держит нас вместе", - заметил президент.