Что ожидает банковский бизнес после кризиса?

Банковский бизнес предположительно скучен. Эта шутка, в которой есть доля правды, в ходу среди лоббистов и помощников конгрессменов, пытающихся объяснить, что ожидает банковскую индустрию после того, как правительства ужесточат регулирование, сообщает k2kapital..

От повышения требований к уровню капитала и ужесточения надзора до уменьшения прибылей и бонусов банковский бизнес в ближайшие годы обещает стать более унылым и менее привлекательным.

Дело не в том, что перемены близки. Процесс международного банковского регулирования идет очень медленно. Но некоторые отраслевые аналитики убеждены в том, что грядут серьезные изменения. Это не означает, что инвесторам пора уходить из сектора. Напротив, аналитики видят возможности в инновационных компаниях средних размеров, развивающихся рынках и банках, которые умеют создавать новые и привлекательные сберегательные продукты.

Но большим банкам старой школы, огромным учреждениям, спасенным в прошлом году государством, будущее сулит ограничения, постоянно парящих над ними чиновников, уменьшение валовой прибыли, риски политических перемен и неистребимый запах токсичных активов. Гиганты вроде Citigroup Inc (C) или Bank of America Corp (BAC), по мнению аналитиков, могут ответить на это дроблением или ликвидацией подразделений, ставших объектами пристального внимания.

По мнению некоторых экспертов, банки, находящиеся в нижней части списка "слишком больших, чтобы банкротиться", будут намеренно уменьшать свои размеры, чтобы привлекать меньше внимания и оперировать свободнее. Один из лоббистов финансового сектора предрекает "изменение ДНК некоторых компаний" в попытке приспособиться к миру ограничений после финансового кризиса.

В недавнем докладе глобального аудитора PricewaterhouseCoopers говорится: "Банковская отрасль и инвесторы должны смириться с горькой правдой - снижение доходности акций станет нормой", пишет 8 сентября Reuters.

Отраслевая аналитическая группа Institutional Risk Analytics в своем докладе отмечает: "В прошлом году люди, похоже, в первую очередь тревожились о банках, в которых они держат свои деньги. Теперь они начинают проявлять интерес к перемещению своего капитала, чтобы наградить лучших, выяснять, кто сохранит жизнь и здоровье".

Министры финансов "большой двадцатки", встречавшиеся в минувшие выходные в Лондоне, в принципе договорились о том, что банки должны увеличить собственный капитал в качестве страховки от крупных убытков. В заключительном заявлении совещания министров G20 говорится, что "как только восстановление станет необратимым, от банков потребуется увеличить капитал и улучшить его качество". Министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner) за два дня до совещания G20 представил план, касающихся основных принципов новых требований к капиталу. Ожидаются, что к концу года появятся новые детали этого плана. Вопрос о капитализации также станет одной из тем саммита G20 , который пройдет в Питтсбурге 24-25 сентября.

Многие аналитики ожидают, что ужесточение правил, касающихся капитала, которые банки держать под рукой больше ресурсов, чтобы обеспечивать выдаваемые ими ссуды, возможно, будут приняты уже в 2012 году. Регуляторы смогут достигнуть этого путем договоров, подобных Базельским соглашениям. От политиков не потребуется серьезного участия, и это снижает шансы на то, что принятие правил забуксует, подобно другим финансовым реформам, представленным в настоящее время на рассмотрение Конгресса США.

Помимо снижения прибылей из-за повышения требований к капиталу, банкам, как коммерческим, так и компаниям Уолл-стрит, трансформированным в банковские холдинги, грозят и другие неприятности, связанные с нынешним кризисом. Некоторые аналитики прогнозируют хроническую слабость кредитного спроса, хотя ускорение темпов экономического роста сгладит эту проблему.

Токсичные активы в долгосрочной перспективе будут сдерживать прибыли. Изменения в отчетности в какой-то мере смягчили их влияние, однако аналитики предупреждают, что отрасли еще придется иметь дело с этой проблемой. Резкое сокращение рынков секьюритизации долгов, равно как появление ограничений на снятие активов с балансов, ускорит оживление нового кредитования, считают аналитики. Кризис негативно отразился на ценности брэндов и лояльности клиентов, что создаст банкам проблемы в сфере маркетинга.