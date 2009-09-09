Данилишин: У НБУ достаточно резервов для поддержки гривни
10:46, 09 сентября 2009Финансы
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"Главные угрозы устранены"
Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявляет, что у Национального банка Украины (НБУ) достаточно резервов, чтобы поддерживать стабильный курс гривни.
Об этом он сказал в интервью российскому изданию «Ведомости».
«Главные угрозы устранены. У Нацбанка сейчас достаточно резервов, чтобы поддерживать стабильный курс национальной валюты», – сказал он.
При этом Б.ДАНИЛИШИН выразил уверенность, что резервов НБУ в размере 29 млрд. долл. хватит в случае, если произойдет рецидив мирового финансового кризиса.
«Их хватит. А все неприятности будем решать по мере поступления», – добавил он.
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