МВФ предупредил Украину

Украине, рискующей столкнуться с задержками в получении помощи МВФ, возможно, потребуется принять дополнительные меры для компенсации потенциального увеличения своих финансовых потребностей, говорится на веб-сайте МВФ, сообщает k2kapital..

Недостача средств для удовлетворения финансовых потребностей страны оценивается в $10 млрд., и "полностью компенсируется ресурсами фонда", хотя есть риски, включая отток капитала и слабые инвестиционные ожидания, которые могут "материализоваться", говорится в докладе МВФ. Если это произойдет, то потребуется "использование резервных буферов и дополнительная корректировка нынешней политики".

Резкое падение курса гривны, реорганизация банковской системы и экономический спад заставили Украину в ноябре 2008 года обратиться к МВФ за кредитом в $16,4 млрд. Эта страна к настоящему времени получила $10,6 млрд. и стремится получить еще $3,8 млрд. в конце октября или начале ноября текущего года. Но сотрудничество с МВФ находится под угрозой, поскольку Украина не отвечает требованиям фонда, заявил накануне помощник президента Виктора Ющенко Александр Шлапак.

Украине необходимо принять ряд законов, в том числе и по укреплению независимости центрального банка, повысить цены на газ для частных потребителей, а также изменить налоговую и пенсионную системы, при этом избегая увеличения расходов на социальные нужды. Фонд также требует разобраться с финансовым положением "Надра Банка" и "Укрпромбанка". Только в этом случае страна может рассчитывать на следующий транш от МВФ.

"МВФ ничего не даст нам к концу этого года, так как мы не выполняем наши обязательства. Мои переговоры с главой миссии МВФ дают мне основания полагать, что они весьма разочарованы поведением Украины", - отметил Шлапак.