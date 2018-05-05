Миллиард баксов от НБУ: «дьявол кроется в деталях»...

После рекордного ныряния гривни на дно валютных колебаний страну трясет от публичных заявлений и «критики» со стороны политиков и экспертов относительно действий регулятора. Возмущены все тем, что якобы экономических предпосылок для девальвации национальной валюты нет, а на деле… Не остался в стороне и гарант, его обвинили к причастности к сложившейся ситуации. Так, лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко заявил, что НБУ единолично контролирует Виктор Ющенко. «Под прикрытием Президента зарабатываются миллиарды средств, которые пойдут на смету избирательной кампании Президента. Украденные у людей средства пойдут на финансирование сохранения нынешнего Президента у власти», - отмечает нардеп. Вторит ему и глава МВД Юрий Луценко. Он заявил о наличии фактов, достаточных для возбуждения уголовных дел против руководства НБУ. «Либо они стабилизируют курс валюты, прекращают грабеж населения, ничем не подтвержденный с финансовой точки зрения, либо – пора сушить сухари», - подчеркнул он, призвав не двузначно Президента, навести порядок…

Миллиард и аукционы во спасение

И тут в разгар событий на авансцену выходит председатель Национального банка Владимир Стельмах и “обещает спасение». Хотя оно выглядит весьма сомнительно – смотря кому, и чем обернется? Спасение заключается в готовности НБУ уже в сентябре поддержать курс гривни выбросом на рынок 1 млрд. долларов золотовалютных резервов. Но и это еще не все. Нацбанк перейдет на новую систему осуществления интервенций путем проведения аукциона. «В первую очередь будут удовлетворяться заявки по наивысшей цене», – пояснил В.Стельмах. Демонстрация заявленного не заставила себя ждать. 8 сентября регулятор провел первую такую «распродажу». Но, к сожалению, вопреки обещаниям, регулятор выставил очень низкую цену отсечения. По словам банкиров, многие банки так и не смогли купить «зеленый», хотя выставляли высокий курс. Может, первый блин комом…

Но это, что касается аукционов. Не стоит забывать об обещанном миллиарде. Его выброс на рынок, конечно, стабилизирует ситуацию, но спасение, по мнению экспертов, будет длиться недолго. Скорее всего, месяц-другой, а затем стоит ожидать дальнейшего падения гривни. Оно может продлиться до следующего бенефиса главного казначея, возможно, уже нового...

Скептическое отношение к новшествам Национального банка уже давно не покидает рынок. Один из банкиров коммерческого банка, пожелавший остаться неназванным, отметил, что решение регулятора относительно 1 млрд долл. «в пользу бедных» – исключительно вербальное. «Нацбанк не имеет таких средств», - утверждает банкир. По его мнению, громкие обсуждения темы спасения погибающей национальной валюты порождают панику среди населения, в результате происходит дальнейшее обесценивание гривни.

Во многом согласен с ним экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов. Он считает, что заявление о спасительном 1 млрд. долл. – лишь приблизительный уровень потенциальных расходов резервов НБУ. Эксперт отметил, что, согласно меморандуму о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, чистые международные резервы НБУ на конец сентября должны составлять не менее 16,6 млрд. долл. «НБУ уже не раз делал заявления об объемах возможных продаж резервов, однако фактические расходы золотовалютных резервов не очень совпадают с объявленными мерами. Поэтому ориентир на 1 млрд. долл. нельзя рассматривать как точный», - подчеркивает А.Блинов.

Между тем, эксперты считают, что регулятор достаточно долго медлил с мерами по стабилизации курса гривни, хотя его «хата не с краю». Стоимость доллара достигла новой психологической отметки (не совсем новой, эту планку он уже брал зимой прошлого года) – 9 грн. Несмотря на то, что такая динамика сыграла позитивную роль во внешнеторговом балансе и принесла прибыль экспортерам, «потолстевший зеленый» сделал более дорогим обслуживание внешних долгов Украины, а также осложнил жизнь банкам и их заемщикам. Новая волна массовых невозвратов кредитов повлечет за собой невозможность для банков рассчитаться по депозитным вкладам, а дальше по накатанной – временная администрация, мораторий на удовлетворение требований кредиторов, словом, пополнение списка банков-неудачников.

Поэтому, по мнению генерального директора Бюро экономических и социальных технологий Валерия Гладкого, Нацбанк будет «жечь» свои золотовалютные резервы в любом случае, при чем на протяжении, вероятно, одного-двух месяцев. Ведь необходимо будет поддержать банковскую систему в целом. Но после бочки с медом будут и две бочки дегтя, поскольку рано или поздно «помощь» закончится, НБУ вынужден будет «отпустить» гривню.

О том, что тогда нас будет ожидать, не берется спрогнозировать никто. Хотя, и так понятно - это будет не ревальвация.

В любом случае, как отмечает А.Блинов, центробанк в сегодняшних условиях способен лишь на сдерживание курсовых колебаний, но никак не может изменить валютный тренд.

Делаем ставку на...

Эксперты делают ставку на интервенции регулятора по принципу аукционов. Согласно письму НБУ, разосланному банкам в понедельник, рассказывает А.Блинов, последние должны направить свои заявки на участие в аукционе с указанием желаемого обменного курса и объема покупки (не менее 10 тыс. долл.), а также указать цель приобретения инвалюты.

«Это (проведение аукционов) может стать хорошим решением для повышения эффективности мер по поддержке обменного курса. НБУ сможет найти «локальный курс равновесия», принимая наивысшие цены покупки, а впоследствии постепенно двигать его вниз, продавая валюту», - поясняет А.Блинов.

Если курсы продажи валюты на этих аукционах будут довольно близкими к рыночному курсу, то будет меньше соблазна использовать интервенции НБУ как банальный инструмент заработка, меньше подозрений в коррупции при осуществлении интервенций, отмечает эксперт. По мнению А.Блинова, регулятор этим нововведением может убить двух зайцев. Банки должны зарезервировать 100% гривневого эквивалента суммы заявки до начала аукциона, а это снизит предложение гривни на рынке.

«Однако «дьявол кроется в деталях» и даже при таком типе аукционов возможно согласование действий участников рынка с целью получения доступа к валюте по курсу гораздо ниже рыночного. Поэтому многое зависит от того, как НБУ будет регулировать регламент данных аукционов и доступ к ним», - считает А.Блинов.

Цена отсечения на первом таком аукционе составила 8,25 грн./долл., то есть, по сравнению с наличными курсами – довольно низкая, поэтому можно ожидать, что объем продаж валюты по заниженному курсу будет достаточно большим, отмечают банкиры. «Впрочем, аукцион во вторник может быть и не показательным, поскольку письмо коммерческим банкам в понедельник пришло достаточно поздно, и многие просто не успели принять решение», - отмечает А.Блинов.

Официальные результаты аукциона пока не обнародованы.

Стоит отметить, что данная инициатива Национального банка стала пусть незначительным, но спасательным кругом для гривни – на межбанке доллар начал дешеветь. 9 сентября торги по доллару открылись котировками 8,6225/8,6765 грн./долл., к 12:00 цены обвалились – 8,4220/8,4680 грн./долл.

Следовательно, на сегодня заемщики и банки будут иметь маленькую передышку в погоне за курсом. И вся хитрость маневров заключаться в том, чтобы не пропустить момент, когда главный банкир даст отбой и карточный домик завалится…

Юлия Главацкая (УНИАН)