Падение ВВП в Украине в 2009 г составит 14%, инфляция – 14%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2009 году прогнозируется на уровне 14% (предыдущий прогноз – падение 8%), рост инфляции – 14% (предыдущий прогноз –16,8%). Об этом сказано в Меморандуме сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, обнародованном на сайте МВФ и датированного 23 июля.

В то же время прогноз роста ВВП на 2010 г. МВФ улучшил с 1% до 2,7%, прогноз по инфляции – с 10% до 9%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.