Банк России понизил курс доллара на 23 коп.
13:40, 09 сентября 2009Финансы
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Курс евро - на 4 коп.
Курс доллара, установленный Центробанком России с 10 сентября, снижен на 23,02 копейки, курс евро - повышен на 4,28 копейки, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..
На четверг курс доллара установлен на уровне 31,1452 рубля, курс евро - 45,1512 рубля.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась в среду на 11 копеек по сравнению со вторником - до 37,45 рубля с 37,56 рубля.
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