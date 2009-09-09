Курс доллара в комбанках понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,48 грн./долл., что на 2,3% дешевле, чем 8 сентября, продают – по 8,70 грн./долл., что на 1,5% дешевле.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,00-8,65 грн./долл., по продаже – в пределах 8,56-8,85 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 2% по сравнению с 8 сентября и составляет 12,28 грн./евро, продажи – на 1,1%, до 12,68 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,60 грн./евро, по продаже – в пределах 12,45-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 сентября понизился на 1,3% и составил 0,2601 грн./рубль, продажи – на 0,9%, до 0,2793 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2745 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,27-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,36 грн./долл., что на 3,6% дешевле, чем вчера, курс продажи – 8,65 грн./долл., на 2,1% дешевле. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,55 грн./долл., по продаже – в пределах 8,52-8,81 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 2,2% по сравнению с 8 сентября и составляет 12,25 грн./евро, продажи – на 1,1%, до 12,66 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,55 грн./евро, по продаже – в пределах 12,49-13,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 сентября понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2558 грн./рубль, продажи – на 1%, до 0,2806 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2745 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,273-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,40/8,70 грн., евро – 12,26/12,65 грн., рубль – 0,24/0,278 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,50/8,80 грн., евро – 12,00/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,52/8,72 грн., евро – 12,25/12,65 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 9 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,997, к евро – 11,574058, к российскому рублю – 0,25488.