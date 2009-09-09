Украина и МВФ пересмотрят программу сотрудничества в октябре

Очередной, третий пересмотр программы сотрудничества Украина и Международный валютный фонд (МВФ) планируют начать в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, отвечая на вопрос, насколько обоснованы опасения, что МВФ может отказать Украине в выделении средств четвертого транша в установленные сроки.

«Только после разговора с МВФ мы можем этот вопрос комментировать. Решение о следующем пересмотре будет приниматься при условии, что в Украину едет миссия МВФ, а это планируется в октябре. И уже эта миссия будет определять реальное состояние выполнения Меморандума», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с тем он отметил, что жизнь всегда вносит свои коррективы в планы, и миссия как раз и должна будет проанализировать причины, по которым может быть невыполнение некоторых согласованных действий.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд планирует выделить Украине четвертый транш кредита stand-by в размере 2,5 млрд. SDR (более 3,7 млрд. долл.) 15 ноября 2009 года, после третьего пересмотра программы сотрудничества (Меморандума) Украины и МВФ.

В то же время 8 сентября первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на пресс-конференции сообщил о возможных сложностях в переговорном процессе по поводу получения Украиной четвертого транша кредита МВФ.

По его словам, последние его встречи с представителями МВФ говорят о том, что Фонд разочарован поведением Украины, которая не только не выполняет условия сотрудничества, но и дезинформирует МВФ относительно их выполнения. В частности, по словам А.ШЛАПАКА, речь идет о повышении цен на газ для населения, которое должно было произойти с 1 сентября.

31 августа постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власти страны без надлежащих оснований пойдут на чрезмерное наращивание бюджетного дефицита и раскачивание экономической ситуации в стране.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. была направлена непосредственно в государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.

Средства кредита предоставляются ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.