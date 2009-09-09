Минфин предложил СБУ на следующий год 2 млрд. грн.

Министерство финансов предлагает предусмотреть в проекте Государственного бюджета на 2010 год финансирования Службы безопасности Украины в объеме не более 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

В то же время она подчеркнула, что спецслужба в своем бюджетном запросе предлагала выделить ей на следующий год 6 млрд. грн.

Вместе с тем М.ОСТАПЕНКО отметила, что в этом году бюджетное финансирование СБУ установлено на уровне 1,8 млрд. грн.

Также она сказала, что, по имеющейся информации, в эту субботу состоится заседание правительства, на котором планируется согласовать показатели проекта госбюджета на 2010 год для представления на рассмотрение парламента.