Инфляция в РФ в 2009 г. будет ниже официального прогноза

Глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев прогнозирует, что инфляция в этом году будет существенно меньше официального прогноза в 11,6-12,0%, сообщает РИА Новости..

"В целом за восемь месяцев накопленная инфляция составила 8,1%, и я не вижу никаких причин, которые могли бы привести к сколько-нибудь значимому повышению инфляции в оставшиеся месяцы этого года", - сказал Игнатьев на совещании у президента РФ по экономическим вопросам.

"Думаю, что инфляция будет существенно меньше официального прогноза, который сейчас составляет на год 11,6% или 12%, если я не ошибаюсь", - отметил глава ЦБ.

Игнатьев напомнил, что в августе этого года инфляция была нулевой, тогда как в прошлом году в августе она составила 0,4%.