Аукционы НБУ внесли позитив в ситуацию на рынке

Инициатива Национального банка Украины (НБУ) проводить интервенции на валютном рынке путем аукционов задала позитивный для гривни тон на рынке.

Такое мнение УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ, комментируя нововведение Нацбанка.

По его словам, вчера, 8 сентября, на межбанковском валютном рынке доллар США к середине торговой сессии подешевел на 10 копеек по сравнению с курсами закрытия рынка в понедельник, 7 сентября.

«Это может стать хорошим решением для повышения эффективности мер по поддержке обменного курса. НБУ сможет найти локальный курс равновесия, принимая самые высокие цены покупки, а затем постепенно двигать его вниз, продавая валюту», – отметил эксперт.

А.БЛИНОВ считает, что если курсы продажи валюты на этих аукционах будут довольно близкими к рыночному курсу, то будет меньше соблазна использовать интервенции НБУ как инструмент заработка, а также станет меньше поводов для подозрений в коррупции при осуществлении интервенций.

Эксперт отметил, что Нацбанк данным нововведением может убить сразу двух зайцев, поскольку банки должны зарезервировать 100% гривневого эквивалента суммы заявки до начала аукциона, что снизит предложение гривни на рынке. Однако даже при таком типе аукционов возможно согласование действий участников рынка с целью получения доступа к валюте по курсу, гораздо ниже рыночного. Поэтому многое зависит от того, как НБУ будет регулировать регламент данных аукционов и доступ к ним, считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, Национальный банк Украины в сентябре текущего года может направить около 1 млрд. долл. золотовалютных резервов на поддержание курса гривни. При этом глава Нацбанка сообщил, что с 8 сентября НБУ переходит на новую систему осуществления интервенций – путем проведения аукционов. «В первую очередь будут удовлетворяться заявки по наивысшей цене», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.