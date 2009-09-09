Эксперт: Кабмин не выполнит все требования МВФ

Правительство Украины, скорее всего, не сможет выполнить все обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) для получения четвертого транша кредита stand-by в этом году.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, большинство очередных «контрольных точек» Меморандума между Украиной и МВФ приходится на конец сентября. «Мы не ожидаем, что правительство сможет выполнить все обязательства к этой дате», – отметил А.БЛИНОВ.

В частности, по словам эксперта, Кабмин уже нарушил положения относительно повышения цен на газ, которое было «авансовым» условием для выделения предыдущего транша.

А.БЛИНОВ также отметил, что, в отличии от обнародованного МВФ измененного прогноза по росту индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2009 году, который пересмотрен с 16% до 13% (декабрь к декабрю), он ожидает роста ИПЦ в этом году на 16,5%. Кроме того, аналитики компании прогнозируют дефицит текущего счета в размере 0,4% ВВП, тогда как в Меморандуме заявлен профицит в размере 0,5% ВВП.

В связи с вышеперечисленными причинам, по мнению А.БЛИНОВА, выделение четвертого транша МВФ будет отложено до 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд планирует выделить Украине четвертый транш кредита stand-by в размере 2,5 млрд. SDR (более 3,7 млрд. долл.) 15 ноября 2009 года, после третьего пересмотра программы сотрудничества (Меморандума) Украины и МВФ.

Пятый транш в размере 375 млн. SDR планируется предоставить Украине в середине февраля 2010 года. Эти сроки содержатся в таблицах-дополнениях к откорректированному после второго пересмотра Меморандуму.

Документ, датированный 23 июля т.г., был размещен на сайте МВФ вчера, 8 сентября.