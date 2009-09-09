Определен механизм передачи активов и пассивов вкладчиков Укрпромбанка

На сегодняшний день Министерство финансов и Национальный банк Украины согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц – вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что механизм был согласован на встрече специалистов Минфина и Нацбанка 8 сентября.

«Мы уже по «Укрпромбанку» отработали алгоритм, каким образом решать вопросы по передаче активов и пассивов, – этот вопрос принципиально согласован. Этот вопрос мы также обсудили с международными экспертами. Эта модель ими принимается в рамках той идеологии, которая у нас заложена в меморандуме со Всемирным банком по поддержке финансового сектора», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Вместе с тем он отметил, что для начала рекапитализации банка на сегодняшний день Минфину и Нацбанку необходимо решить два организационных вопроса, один из которых касается смены управляющего банком.

Отвечая на вопрос, будет ли «Укрпромбанк» ликвидирован, И.УМАНСКИЙ сказал: «Речь идет о выполнении обязательств по вкладам физических лиц».

Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабинет министров Украины направил Национальному банку письмо, в котором предлагал рассмотреть вопрос о замене администраторов банка «Надра» и «Укрпромбанка». Такое требование премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обусловила тем, что временные администраторы указанных банков не провели реструктуризацию внешней задолженности данных кредитно-финансовых учреждений, что является препятствием для их докапитализации при участии государства.

По данным НБУ, необходимый объем докапитализации «Укрпромбанка» по состоянию на 20 июля 2009 года составляет 8,9 млрд. грн.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – « минус » 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ. Временным администратором на сегодня является служащий Нацбанка Константин РАЕВСКИЙ.