Ющенко призывает политиков не подрывать курс нацвалюты
Своими заявлениями...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков не подрывать курс национальной валюты своими заявлениями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
«Президент обеспокоен попытками представителей отдельных политических сил навязать обществу искаженную информацию о ситуации с валютным курсом страны», - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, авторы громких и безосновательных заявлений стремятся заставить людей забыть о том, что валютный рынок – это лишь отражение правительственной экономической политики.
«Печально признавать, что национальная валюта стала заложницей выборов», - процитировала И.ВАННИКОВА Президента.
В.ЮЩЕНКО призывает политиков «прекратить своими разговорами ослаблять национальную валюту». «Это антигосударственная политика и путь к экономическому коллапсу», - заявила И.ВАННИКОВА.