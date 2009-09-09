На госзакупках бюджет в т.г. потеряет около 35-40 млрд.грн.

В системе государственных закупок потери Государственного бюджета в этом году составят около 35-40 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

"При объемах закупок на текущий год в 200 млрд. грн., сегодня, из-за отсутствия конкурентоспособной системы, прозрачной системы, мы теряем порядка 35-40 млрд. грн.", - сказал В.СИМОНЕНКО.

При этом он подчеркнул, что сегодня процедура проведения закупок регулируется подзаконными актами правительства, что напрямую нарушает норму Конституции Украины.

В.СИМОНЕНКО назвал примерно одинаковыми потери бюджета в системе госзакупок по состоянию на сегодня, и на то время, когда процесс регулировался соответствующим законом и существовала Тендерная палата Украины.

"До 20% всех заключенных сделок по госзакупкам - это элементарные откаты", - сказал В.СИМОНЕНКО.