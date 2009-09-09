Минюст будет инициировать изменения в закон

Министерство юстиции Украины будет инициировать изменения в Закон “О банках и банковской деятельности», в частности, в статью 85 и пункт 2 Заключительных положений закона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

По словам министра, новая редакция отдельных положений Закона “О банках и банковской деятельности» была утверждена 24 июля 2009 года в результате принятия Верховной Радой Украины Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков». При этом новые нормы закона были приняты в нарушение статьи 22 Конституции Украины, которой установлено, что при принятии законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Так, новой редакцией статьи 85 Закона Украины “О банках и банковской деятельности» было установлено, что мораторий на удовлетворение кредиторов банка не распространяется только на обязательства, которые связаны с обслуживанием хозяйственной деятельности банка.

Кроме того, в пункте 2 Заключительных положений указанного закона установлено, что Национальный банк Украины имеет право продлить на срок до шести месяцев мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, в котором на момент принятия данного закона введен мораторий.

Однако предыдущая редакция статьи 85 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» не предоставляла единоличных прав временному администратору устанавливать лимиты выплаты заработной платы, алиментов, пенсий, стипендий, социальной помощи во время введения в банке моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Также Закон о банках не предоставлял Национальному банку права на продление срока моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Учитывая это, отметил министр юстиции, Минюст считает, что указанные нормы закона нарушают статью 22 Конституции Украины. В связи с этим Министерство юстиции выступает инициатором подготовки законопроекта приведения указанных норм в соответствие с действующим законодательством.

Министр юстиции также напомнил, что за неделю до принятия Верховной Радой Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков» Министерство юстиции дало ответ на запрос народных депутатов Украины относительно указанных положений Закона “О банках и банковской деятельности».

В своем письме Министерство юстиции, подчеркивало, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не может распространяться на обязательства, сроки выполнения которых наступили до назначения временной администрации. В частности, в письме шла речь о том, что отказы банков выплачивать клиентам депозиты, сроки которых истекли до начала работы в этих банках временных администраций, являются незаконными. Кроме того, Минюст отмечал, что мораторий не может распространяться на требования о выплате заработной платы, алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни граждан, авторского вознаграждения и т. п., то есть, на удовлетворение требований кредиторов, срок выполнения которых наступил после назначения временной администрации и в период ее действия.