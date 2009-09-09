Эксперт: Заявление ООН о резервной валюте логично

Заявление ООН о необходимости создания новой резервной валюты логично и подтверждает общую тенденцию в этом направлении.

Об этом УНИАН заявил президент Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО.

«Это логичное решение. Ситуация, которая складывается в мире за последние десятилетия, показала нарастание мультиполярности современного мира, и, в том числе, она проявляется в увеличении количества центров финансовой и экономической силы, - сказал Я.ЖАЛИЛО. - Ситуация, когда фактически единственной резервной валютой является доллар, частично он сейчас территориально подменяется евро, все же достаточно архаична».

По мнению эксперта, в новой ситуации необходимо построение новой финансовой системы, в том числе, и с формированием так называемых региональных резервных центров. В них резервными валютами могут служить как определенные синтетические местные валюты, так и местные валюты, например, юань – в Юго-Восточной Азии, возможно, подобие рубля - на уровне СНГ, и т.д.

Я.ЖАЛИЛО считает, что этот процесс будет достаточно длительным, но конкретные стратегические решения в этом направлении могут быть приняты в ближайшее время. Хотя фактическую реализацию такого проекта эксперт прогнозирует не ранее, чем через десятилетие. В связи с этим роль доллара как единой мировой резервной валюты постепенно будет снижаться.

При этом эксперт высказывает мнение, что такие процессы не будут иметь влияния на позиции доллара в курсовом соотношении к другим мировым валютам. «Я не думаю, что это может само по себе стать фактором девальвации или ревальвации доллара», - сказал Я.ЖАЛИЛО. При этом он отметил, что многое будет зависеть от той политики, которую будет проводить США по отношению к своей валюте и экономике.

Так, Соединенные Штаты могут пытаться противостоять этим тенденциям, считает эксперт, и тогда они будут повышать заинтересованность в сохранении доллара, как резервной валюты для большинства стран мира – проводить политику крепкого доллара. Вместе с тем, возможен другой вариант – согласиться с регионализацией мировой экономики и пойти на формирование собственной региональной валюты, например, есть идея единой валюты для Канады, США и Мексики.

«Поскольку это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня, я не думаю, что сама собой такого рода тенденция уже сейчас будет влиять на курс доллара по отношению к основным валютам мира», - подытожил Я.ЖАЛИЛО.

Справка УНИАН. Впервые за пересмотр всей мировой денежной политики высказалась международная организация с таким весом. По итогам своей женевской конференции по торговле и развитию и накануне саммита "большой двадцатки" в Питтсбурге ООН в сентябре т.г. опубликовала революционный доклад, в котором вслед за Россией и Китаем предложила создать новую валюту. Эксперты организации уверены, что перемены назрели, так как многие страны стали заложниками финансовых спекуляций американских властей и бизнеса.