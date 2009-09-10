Валютные запасы Китая превысили 2,1 трлн. долл.

По состоянию на конец июня этого года валютные запасы Китая уже превысили $2,1 трлн. Об этом сообщил помощник министра коммерции КНР Ван Чао на Всемирном форуме по вопросам капиталов в рамках проходящей 13-й Китайской международной ивестиционно-торговой ярмарки, передает k2kapital со ссылкой на Синьхуа.

По словам Ван Чао, достаточные валютные резервы являются прочной основой для выхода китайских предприятий за границу. В настоящее время глобальный финансовый кризис привел к падению стоимости активов и снижению себестоимости транснационального приобретения и слияния предприятий, а также инвестиций, что предоставило китайским предприятиям большие шансы для инвестирования за рубежом.

По ситуации в первой половине текущего года, покупка и слияние предприятий становятся новым наиболее привлекательным объектом китайских инвестиций за рубежом. Это составило 35% от общего объема китайских инвестиций в экономику зарубежных стран и регионов. Кроме того, в целях противостояния глобальному финансовому кризису многие страны увеличили динамику капиталовложений в инфраструктурное строительство и общественное благоустройство, что также предоставило китайским предприятиям большие возможности для подрядного строительства за рубежом и экспорта рабочей силы.