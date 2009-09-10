Эксперты о предложении ООН создать новую резервную валюту

Предложение Организации объединенных наций создать новую резервную валюту – возможная подготовка к обсуждению в мировом сообществе радикальных нововведений. Такое мнение УНИАН высказал экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО, комментируя заявление ООН накануне саммита G20.

По его словам, данная организация никогда не интересовалась экономической сферой деятельности. Эксперт предполагает, что, скорее всего, это определенная новая идея США, которую они будут продвигать через такую организацию как ООН. В данном случае, очевидно, планируется начать обсуждение такой идеи.

По мнению экономиста Международного центра перспективных исследований Александра ЖОЛУДЯ, формирование резервной валюты. как основной в мировом экономическом пространстве, осуществляется не в приказном порядке. Основную резервную валюту всегда устанавливает самая сильная экономика, отметил он, на сегодня это США и их конкурент – Европейский Союз. Мировые экономики не смогут отказаться от доллара в ближайшем будущем, считает эксперт.

Как отметил А.ЖОЛУДЬ, даже если новая резервная валюта будет введена в принудительном порядке, это не означает, что она «приживется».

Справка УНИАН. По итогам своей женевской конференции по торговле и развитию и накануне саммита "большой двадцатки" в Питтсбурге ООН в сентябре т.г. опубликовала революционный доклад, в котором вслед за Россией и Китаем предложила создать новую валюту. Эксперты организации уверены, что перемены назрели, так как многие страны стали заложниками финансовых спекуляций американских властей и бизнеса. Впервые за пересмотр всей мировой денежной политики высказалась международная организация с таким весом.