Россия может одолжить Венесуэле на вооружение
Заявил Медведев
Кремль может дать Венесуэле денег на покупку российской военной техники, сообщил представитель администрации российского президента в преддверии визита в Москву венесуэльского лидера Уго Чавеса, сообщает Рейтер.
Помощник Дмитрия Медведева по вопросам внешней политики Сергей Приходько сообщил, что в четверг может быть подписан с десяток соглашений в сфере энергетики, финансового и военно-технического сотрудничества, хотя "подписания контрактов" не ожидается.
Чавес, который был в России меньше месяца назад, говорил о желании купить десятки танков для защиты от США, которые увеличивают военное присутствие в соседней с Венесуэлой Колумбии.
Москва и Каракас активизируют партнерство, а Чавес превратился в крупного покупателя российских вооружений.
"Мы не исключаем такую возможность - кредитование поставок российской техники", - сказал в среду Приходько журналистам, не раскрыв деталей.
Россия избегает прямой поддержки антиамериканской риторики Чавеса, характеризуя свои связи с Венесуэлой как преимущественно экономические.
Венесуэла потратила миллиарды долларов на закупки в России вооружений, включая автоматы АК-103. Американский Госдепартамент говорит, что это чревато дестабилизацией в регионе Анд.
По словам Приходько, министерства обороны России и Венесуэлы собираются подписать соглашения, которые касаются подготовки кадров, обмена открытой информацией", а также военные обмены - "залеты самолетов и заходы кораблей".
В 2008 году Венесуэлу навестили российские стратегические бомбардировщики и атомный ракетный крейсер. США заявили, что их не беспокоит российское военное присутствие в Карибском море, регионе американских стратегических интересов.