Россия может одолжить Венесуэле на вооружение

Кремль может дать Венесуэле денег на покупку российской военной техники, сообщил представитель администрации российского президента в преддверии визита в Москву венесуэльского лидера Уго Чавеса, сообщает Рейтер.

Помощник Дмитрия Медведева по вопросам внешней политики Сергей Приходько сообщил, что в четверг может быть подписан с десяток соглашений в сфере энергетики, финансового и военно-технического сотрудничества, хотя "подписания контрактов" не ожидается.

Чавес, который был в России меньше месяца назад, говорил о желании купить десятки танков для защиты от США, которые увеличивают военное присутствие в соседней с Венесуэлой Колумбии.

Москва и Каракас активизируют партнерство, а Чавес превратился в крупного покупателя российских вооружений.

"Мы не исключаем такую возможность - кредитование поставок российской техники", - сказал в среду Приходько журналистам, не раскрыв деталей.

Россия избегает прямой поддержки антиамериканской риторики Чавеса, характеризуя свои связи с Венесуэлой как преимущественно экономические.

Венесуэла потратила миллиарды долларов на закупки в России вооружений, включая автоматы АК-103. Американский Госдепартамент говорит, что это чревато дестабилизацией в регионе Анд.

По словам Приходько, министерства обороны России и Венесуэлы собираются подписать соглашения, которые касаются подготовки кадров, обмена открытой информацией", а также военные обмены - "залеты самолетов и заходы кораблей".

В 2008 году Венесуэлу навестили российские стратегические бомбардировщики и атомный ракетный крейсер. США заявили, что их не беспокоит российское военное присутствие в Карибском море, регионе американских стратегических интересов.