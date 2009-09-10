Евро остановился на уровне 1,46 долл.

Подскочивший днем ранее до самой высокой с сентября 2008 года отметки в 1,46 доллара, но затем несколько снизившийся курс европейской валюты в четверг застыл неподалеку от этой рекордной планки, сообщает РИА Новости..

В ходе утренних торгов в Германии в четверг курс евро составил 1,4585 доллара - лишь чуть ниже вчерашнего рекорда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По мнению агентства, успехи евро имеют прямое отношение к решению финансовой "двадцатки" (G20) продолжать реализацию антикризисных мер.

"Такие шаги могут помочь повысить экономическую активность и ликвидность финансовых рынков, повысить аппетит инвесторов к активам во всем мире за счет доллара, который обычно считается "безопасным убежищем", - отмечает Ассошиэйтед Пресс.