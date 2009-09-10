Межбанк: торги по доллару открылись падением – 8,41/8,46 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,4140/8,4675 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2720/0,2740 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,2610/12,3230 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4568/1,4570 долл./евро (среда - 1,4481/1,4483 долл./евро).

В среду Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.