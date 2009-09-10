Новая резервная валюта: доллар уйдут на пенсию...

Идея создания новой мировой резервной и расчетной валюты не теряет актуальность. С особой силой о ней заговорили после обнародования доклада ООН по результатам Женевской конференции по торговле и развитию, который бал сделан в преддверии саммита "большой двадцатки" в Питтсбурге. Впервые весомая международная организация, а не отдельная страна, заговорила о замене доллара. «Современная валютная система неэффективна, тормозит развитие мировой экономики и является одной из основных причин финансового и экономического кризиса», - цитирует тезисы доклада ООН британская газета Телеграф. Один из его авторов Детлеф Котте уверен: "Замена доллара искусственной валютой могла бы решить ряд проблем, связанных с дисбалансами в международной торговле и государственным долгом".

То есть, ООН предлагает создать новую систему, которая занялась бы регулированием обменных курсов. По мнению экспертов, она обязывала бы центробанки проводить интервенции для поддержки или ослабления своих валют. В организации считают, что на сегодня необходима новая инициатива, аналогичная Бреттон-Вудсу или Европейской валютной системе.

Ранее о необходимости создания новой резервной валюты заявляли Россия и Китай. В конце марта Президент РФ Дмитрий Медведев отметил в интервью телекомпании Би-Би-Си, что «нынешняя валютная система не справилась с вызовами. Это хорошо, что мы ещё имели некий набор валют: доллар, евро, фунт стерлингов. Но, по-хорошему, на будущее эта система должна быть основана на мультивалютной корзине, она должна включать в себя и другие региональные резервные валюты. Если мы сможем договориться, то в будущем можно говорить и о создании некоей супервалюты».

Он не ограничился только заявлением, но и обсудил эту тему с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном, с другими коллегами, в том числе и с китайскими. Последние давно муссируют идею «сбросить» доллар со счетов.

Китай предлагает взамен «зеленого» так называемое специальное право заимствования - квазивалюту, которую может выпускать МВФ, согласно уставу фонда 1969 года.

Резервная валюта – это иностранная валюта, которая накапливается центральными банками в валютных резервах и используется для международных расчётов. Ранее резервные валюты использовались, в основном, в качестве средств для расчётов на товарных рынках (нефть, золото и др.), однако в последнее время, особенно в странах Азии, резервные валюты используются для накопления золотовалютных резервов в целях укрепления конкурентоспособности экспорта путем ослабления своих валют, а также в качестве резерва на случай финансовых кризисов. Статус резервной валюты дает стране-эмитенту валюты определённые преимущества: возможность покрытия дефицита платежного баланса национальной валютой (что происходит сейчас с торговым балансом США), содействовать укреплению позиций национальных корпораций в конкурентной борьбе на мировом рынке. В то же время выдвижение валюты на роль резервной возлагает на страну-эмитената обязанности поддержки стабильности валюты, снятие валютных и торговых ограничений, принятие мер по ликвидации дефицита платежного баланса. Первоначально в роли резервной валюты выступал английский фунт стерлингов, игравший господствующую роль в международных расчётах. Решениями конференции в Бреттон-Вудсе (США, 1944 год) наряду с фунтом стерлингов в качестве международной платежной и резервной валюты стал использоваться доллар США, который занял вскоре доминирующее положение в международных расчётах.

Фонду в свою очередь идея по душе – в результате он может стать самой влиятельной организацией мира. Долго не раздумывая, впервые в истории своего существования МВФ решил выпустить облигации. Причем не на смешную сумму, а на 150 миллиардов долларов. Он заявил об этом 1 июля т.г. Первым на покупку ценных бумаг откликнулся Китай, правда, среди претендентов были Россия, Бразилия, Индии и Япония. А в начала сентября КНР подписала соглашение с Международным валютным фондом о покупке его облигаций на 50 млрд долл. Вот и получается, первый шаг в сторону создания альтернативы «зеленому» сделан.

В принципе, создание новой резервной системы совершенно логично. Мир перекраивается. На арену выходят молодые развивающиеся страны, в состоятельности которых сомневаться не приходиться. Им попросту не хватает политического влияния. А чтобы его получить, необходимо вытеснить из кресла доминанта - доллар, что само собой подразумевает США. Причем в этом им помогает кризис. Это он устанавливает новые правила игры на рынке, является провокатором идей, дает возможность задавить давно шатающийся на пьедестале почета доллар. И если бы это был не доллар, а какая-нибудь другая валюта, то ее ожидала бы такая же участь. И тут стоит отметить, что США прекрасно пользовались своим положением. Печатный станок практически не выключался. Доллар менялся взамен подкрепленных государством облигаций. Затем последние продавались по всему миру. Кстати, главными держателями на сегодня являются Китай и Япония. Но тут подкрался злополучный кризис, и долги Америки стали раздражать - госдолг на уровне 12 трлн долларов, а денежная база к сентябрю увеличилась вдвое. А тут еще эксперты говорят о том, что конца «дьяволу» не видно.

К примеру, известный финансист Джордж Сорос считает, что восстановление мировой экономики может начаться в 2010 году, но при правильной политики государств. И это только начаться…

По его мнению, американский доллар, испытывающий сейчас серьезное давление, может в конечном счете потерять свой статус мировой резервной валюты. И тут же он заявляет, что в будущем эту роль смогут играть расчетные денежные единицы Международного валютного фонда. Дж.Сорос подчеркивает, что система, позволявшая США тратить больше, чем зарабатывать, должна быть реформирована: "Близок ее конец, и нельзя допустить ее рецидива. Необходимы изменения".

И это не исключительное мнение. Оно озвучивается многими зарубежными экспертами. Отечественные с ними соглашаются. Так, экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко считает, что предложение Организации объединенных наций создать новую резервную валюту – возможная подготовка к обсуждению в мировом сообществе радикальных нововведений.

По его словам, данная организация никогда не интересовалась экономической сферой деятельности. Эксперт предполагает, что, скорее всего, это определенная новая идея США, которую они будут продвигать через такую организацию как ООН. В данном случае, очевидно, планируется начать обсуждение такой идеи.

Между тем, по словам экономиста Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, формирование резервной валюты как основной в мировом экономическом пространстве, осуществляется не в приказном порядке. Основную резервную валюту всегда устанавливает самая сильная экономика, на сегодня это США и их конкурент – Европейский Союз. По его мнению, мировые экономики не смогут отказаться от доллара в ближайшем будущем.

Как отметил А.Жолудь, даже если новая резервная валюта будет введена в принудительном порядке, это не означает, что она «приживется».

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило также считает логичным создание новой резервной валюты. «Ситуация, которая складывается в мире за последние десятилетия, показала нарастание мультиполярности современного мира, в том числе, она проявляется в увеличении количества центров финансовой и экономической силы. Ситуация, когда фактически единственной резервной валютой является доллар, частично он сейчас территориально подменяется евро, все же достаточно архаична».

По мнению эксперта, в данной ситуации необходимо построение новой финансовой системы, в т.ч. формирование так называемых региональных резервных центров. В них резервными валютами могут служить как определенные синтетические местные валюты, так и местные валюты, например, юань – в Юго-Восточной Азии, возможно, подобие рубля - на уровне СНГ и т.д.

Эксперт считает, что процесс перехода будет достаточно длительным, но конкретные стратегические решения в этом направлении могут быть приняты в ближайшее время. Хотя фактическую реализацию проекта эксперт прогнозирует не ранее, чем через десятилетие. В связи с этим роль доллара как единой мировой резервной валюты постепенно будет снижаться.

При этом он высказывает мнение, что такие процессы не будут иметь влияния на позиции доллара в курсовом соотношении к другим мировым валютам. «Я не думаю, что это может само по себе стать фактором девальвации или ревальвации доллара», - отметил Я.Жалило. При этом подчеркивает, что многое будет зависеть от той политики, которую будет проводить США по отношению к своей валюте и экономике.

Соединенные Штаты могут пытаться противостоять этим тенденциям, считает эксперт, и тогда они будут повышать заинтересованность в сохранении доллара как резервной валюты для большинства стран мира – проводить политику крепкого доллара. Возможен и другой вариант – согласятся с регионализацией мировой экономики и пойдут на формирование собственной региональной валюты, например, есть идея единой валюты для Канады, США и Мексики.

«Поскольку это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня, я не думаю, что сама собой такого рода тенденция уже сейчас будет влиять на курс доллара по отношению к основным валютам мира», - подчеркнул Я.Жалило.

Подытожить все вышесказанное можно следующим. Доллар после своего триумфального 50-летнего шествия по миру таки рухнет. Но, правда, не в ближайшей перспективе. А пока он просто будет терять позиции на рынке, что он благополучно и делает. И тут только один вопрос, когда в Украине «зеленый» начнет «худеть». Или в нашей стране совсем нерыночные отношения?..

Оксана Павловская (УНИАН)