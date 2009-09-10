России не нужно прибегать к девальвации рубля

России не потребуется девальвация рубля, вторая за последние 11 лет, так как начало экономического подъема в крупнейшем в мире экспортере энергоресурсов окажет поддержку национальной валюте, говорится в заявлении японской компании Nomura Holdings, сообщает k2kapital..

Нынешний уровень рубля по отношению к валютной корзине находится в соответствии с фундаментальными макроэкономическими показателями, рассказал Иван Чакаров, лондонский экономист Nomura, крупнейшего инвестиционного банка Японии. "Если мы увидим впереди разочаровывающие данные, то может произойти ситуация, когда рублю придется обесцениться, но определенно он не подниметься выше уровня в 41 рубль за корзину", - заявил он.

"Это, безусловно, психологический барьер для российского центрального банка, поэтому он не хочет нарушать его из-за страха потерять доверие, - отметил Чакаров. - Он поддерживает этот уровень, они показывает рынку, что они привержен этому уровню".