Банк Англии сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка, сообщает K2Kapital.

Кроме того, банком принято решение продолжать программу приобретения активов объемом 175 млрд. фунтов стерлингов.

Напомним, в последний раз Банк Англии снижал ставку в марте с.г. Ставка была зафиксирована на рекордно низком уровне – 0,5%.