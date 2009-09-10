Политика НБУ не оставляет надежд на оздоровление экономики

Сохранение нынешней монетарной политики Национального банка не оставляет надежд на оздоровление украинской экономики. Такое мнение сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН высказал экс-заместитель председателя НБУ Сергей ЯРЕМЕНКО.

По его словам, в годовщину начала финансового кризиса в Украине приходится констатировать развал финансового рынка. «Основной причиной кризиса банковской системы Украины стал резкий отток иностранного капитала, который пришел на смену притоку денег в банковский сектор в докризисный год. Эта ситуация должна была быть решена путем изменения монетарной и финансовой политики НБУ, а также сменой его руководства», - убежден эксперт.

По его мнению, с началом кризиса НБУ избрал неверную стратегию борьбы с негативными явлениями в финансовом секторе. «С конца прошлого года мы наблюдали обвал курса гривни и огромные денежные вливания в банковскую систему Украины, которые ни к чему не привели. Именно непродуманная политика НБУ привела к катастрофическим последствиям в финансовом секторе и экономике Украины в целом. Несмотря на это, политика Нацбанка получала и продолжает получать одобрение Президента Украины. Безответственные решения НБУ привели к потере веры банковского сообщества Украины в правильность антикризисной политики НБУ. В результате, в банковской системе возобладал лозунг - «Спасайся кто может!»», - отмечает С.ЯРЕМЕНКО.

В таких условиях, по его мнению, выходить из кризиса практически невозможно, так как система становится неуправляемой. Одной из главных ошибок НБУ С.ЯРЕМЕНКО считает искусственное создание «денежного голода» в финансовом секторе. «Такие действия обосновывались желанием снизить инфляцию. Но именно «денежный голод» приводит к охлаждению экономики, недоступности кредитных ресурсов для национального производителя и, как следствие, к снижению его конкурентоспособности по сравнению с внешним производителем”, - сказал экс-зампредседателя Нацбанка.

Еще одной серьезной проблемой монетарной политики НБУ он считает учетную ставку. «Не опираясь на мнение МВФ или экспертов, НБУ догматически утверждает, что завышенная учетная ставка всегда должна применяться в Украине в период кризиса для все той же борьбы с инфляцией. При этом, в НБУ не обращают внимание на то, что в большинстве развитых экономик мира учетная банковская ставка доведена практически до нуля на фоне огромных бюджетных вливаний в основные секторы экономики», - уточнил эксперт.

Он также отметил, что плавающий курс гривни является сегодня недостижимой целью для Украины. «Такая курсовая политика носит разрушительный характер для внутреннего ценообразования, что приводит только к девальвации украинской валюты», - сказал С.ЯРЕМЕНКО.

Подытоживая, он подчеркнул, что НБУ не может изменить свою политику, так как она совпадает с позицией Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который патронирует деятельность Нацбанка как его бывший председатель.

«При этом, нерешительность Президента в вопросе смены главы НБУ приводит к тому, что мы еще 6 месяцев будем мордовать нашу экономику», - сказал С.ЯРЕМЕНКО.