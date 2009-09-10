Комбанки. При реорганизации нет нормы прекращение юрлица

Киев. 10 сентября. УНИАН. При реорганизации организационно-правовой формы коммерческих банков не применяется норма прекращения юридического лица, следовательно, кредиторы не имеют права требовать досрочного выполнения обязательств.

Такое разъяснение содержится в письме Национального банка Украины от 8 сентября № 40-111/4789-16741, имеющемся в распоряжении УНИАН, в котором Нацбанк ссылается на нормы, предусмотренные в статьях 26, 27 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

«…В случае реорганизации банка путем преобразования не применяются нормы законодательства относительно прекращения юридического лица и не составляется план реорганизации банка. Во время проведения реорганизации банка путем преобразования кредиторы также не имеют права требовать от банка прекращения или досрочного выполнения обязательств», - говорится в письме Нацбанка.

Ранее Нацбанк обнародовал проект постановления, в котором предусматривалось, что в соответствии с указанными нормами Закона вкладчики банка не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств банка по договору банковского вклада (депозита).

Согласно действующему законодательству Украины банки, созданные в форме ЗАО или ООО, обязаны до 4 октября 2009 г. реорганизоваться в ОАО.

Кроме того, с 29 апреля 2009 г. вступил в силу Закон Украины "Об акционерных обществах", который предусматривает существование на Украине акционерных обществ двух типов – частных и публичных. В документе предусмотрено, что до 29 апреля 2011 г. все акционерные общества (в том числе и банки) должны привести уставы в соответствие с нормами данного закона, то есть провести реорганизацию в частные или публичные акционерные общества.

В частности, Нацбанк Украины для оптимизации процесса реорганизации рекомендовал коммерческим банкам подавать документы на реорганизацию в публичные акционерные общества.

По состоянию на 1 августа 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 186 банков. Из них, 164 банка - акционерные общества, из которых 24 банка, или 13%, являются публичными акционерными обществами.