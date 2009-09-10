Эксперт: Пока сохранится тренд на ослабление гривни

В ближайшее время сохранится тренд на ослабление национальной валюты на рынке, но в то же время гривня не будет сильно падать, поскольку снизилась платежеспособность населения и юрлиц, которые уже не могут в больших объемах закупать иностранную валюту.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-заместитель председателя Нацбанка Сергей ЯРЕМЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

При этом большую часть ответственности за сложившуюся ситуацию на валютном рынке С.ЯРЕМЕНКО возлагает на НБУ, меньше – на Кабинет министров. В частности, он критикует введение системы аукционов по продаже валюты - по его мнению, это ненужная практика. Нет разницы между нормальным рынком и аукционом. «Мне кажется, что это перебор всех советуемых форм, которые знают специалисты валютного рынка… Какая разница: выйти Нацбанку с интервенциями или объявлять аукцион?» - сказал эксперт.

В то же время С.ЯРЕМЕНКО отмечает, что такая практика интервенций является удобной, поскольку можно определять самую высокую стоимость валюты. С другой стороны, деятельность регулятора он оценивает как непоследовательную в плане интервенций.

Эксперт считает, что Национальный банк Украины должен войти в состав Министерства финансов, поскольку только в этом случае правительство и НБУ перестанут действовать порознь. По его мнению, такая практика в экономиках послевоенной Европы объединит Нацбанк и правительство и даст им возможность координировать свои действия.