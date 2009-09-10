Дефицит внешней торговли товарами сократился втрое - до 3,1 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2009 года, в сравнении с соответствующим периодом 2008 года, сократилось более чем в 3 раза - до 3,132 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного комитета статистики Украины.

За январь-июль 2009 года экспорт товаров составил 20,541 млрд. долл., импорт – 23,673 млрд. долл., что составило, сравнительно с январем-июлем 2008 года, 51% и 46,2%, соответственно.

На формирование отрицательного сальдо повлиял импорт отдельных товарных групп: энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки (-6808 млн. долл.), фармацевтической продукции (-975,7 млн. долл.), наземных транспортных средств, кроме железнодорожных (-867 млн. долл.).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за январь-июль 2008 г. - 0,79).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 204 стран мира.

По данным Госкомстата, за июль 2009 года экспорт товаров составлял 3,215 млрд. долл., импорт – 3,9 млрд. долл., что в сравнении с июлем 2008 года составило 42% и 44,2%, соответственно. Отрицательное сальдо составляло 685 млн. долл. (за июль 2008 года также отрицательное – 1,174 млрд. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.