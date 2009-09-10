Из Укргазбанка завтра досрочно выведут временного администратора

Завтра, 11 сентября, будет досрочно выведен временный администратор из ПАО АБ «Укргазбанк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от Партии регионов, почетный президент «Укргазбанка» Василий ГОРБАЛЬ сегодня во время пресс-конференции.

В.ГОРБАЛЬ негативно оценил деятельность института временных администраций. «Когда мы обговаривали механизм введения временного администратора, то прогнозировали, что он войдет на день-на два, подпишет все необходимые документы, это не будет всплеском для рынка. Завтра будет три месяца со дня его работы в «Укргазбанке".

«И на сегодня четкой стратегии работы рекапитализированных банков, согласованных между всеми участниками – НБУ, Минфином, международными финансовыми организациями, нет».

Как сообщал УНИАН, с 9 июня 2009 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ПАО АБ «Укргазбанк» сроком на 6 месяцев – до 9 декабря 2009 г.

Временный администратор – физлицо, независимый эксперт Александр СОКОЛОВ.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль в размере 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.